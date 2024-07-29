Микола Друзюк, Антон Войтенко та Микола Мерет під час представлення у Львові

У Львові представили нових керівників Львівської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Про це повідомили 29 липня в Офісі генпрокурора.

Керівником обласної прокуратури став Микола Мерет, а спецпрокуратуру очолив Микола Друзюк. Відповідні накази видав генеральний прокурор Андрій Костін. Новопризначених керівників прокуратур колективам представив заступник генпрокурора Антон Войтенко.

Фактично двох керівників поміняли місцями праці. Микола Мерет до цього призначення керував Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону. А Микола Друзюк був заступником керівника Львівської обласної прокуратури.

Микола Мерет в органах прокуратури працює з березня 2009 року. За цей час обіймав різні посади, зокрема керівні у прокуратурі Одеської та Львівської областей. Під час його представлення Антон Войтенко наголосив, що Микола Мерет зарекомендував себе як людина, здатна на належному рівні організувати роботу для виконання завдань.

40-річний Микола Друзюк є випускником Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка». В органах прокуратури працює з березня 2006 року, зокрема обіймав керівні посади. Миколу Друзюка представили як досвідченого, відповідального і сильного управлінця. Його пріоритетним завданням на цій посаді окреслили боротьбу зі злочинами у бюджетній сфері та протидію корупційним правопорушенням.