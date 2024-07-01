Дмитро Вербицький двічі став фігурантом проєкту «Схеми»

Генеральний прокурор Андрій Костін у понеділок, 1 липня, підписав наказ про звільнення Дмитра Вербицького з посади заступника генпрокурора за власним бажанням. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, на початку травня журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що Дмитро Вербицький проживає у будинку котеджного містечка «Коник» у Києві вартістю 12 млн грн. Власником будинку є племінник Вербицького, а придбав він його за значно нижчою ціною – 2 млн грн.

Вже у червні журналісти оприлюднили ще одне розслідування стосовно статків високопосадовця. Як стало відомо, дівчина заступника генпрокурора Христина Ільницька у 2024 році придбала елітний маєток у тому ж самому котеджному містечку «Коник», а також автомобіль бізнес-класу. Загальна вартість придбаного елітного майна становить щонайменше 52 млн грн. При цьому жінка, відповідно до її декларації, не має доходів, які б дозволили їй придбати зазначене майно.

19 червня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що з приводу майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, ведеться службове розслідування. Після розслідування ЗМІ вже НАБУ та САП розпочали розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, а його самого відсторонили від займаної посади на час розслідування.