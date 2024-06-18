Правоохоронці розслідуватимуть можливе незаконне збагачення Дмитра Вербицького

Національне антикорупційне бюро та в Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочали кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Про це у вівторок, 18 червня, повідомили прес-служба САП у відповіді на журналістський запит «Радіо Свобода».

Як повідомляється, правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження ще 13 травня, коли стало відомо про проживання посадовця в таунхаусі столичного котеджного містечка.

«Факти, оприлюднені в програмі журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода) щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 13.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України», – йдеться у відповіді САП на запит журналістів.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ. Покарання за незаконне збагачення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно журналісти проекту «Схеми» з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітної нерухомості та авто бізнес-класу загальною вартістю мінімум 52 млн грн. При цьому жінка не мала достатніх доходів для придбання зазначеного майна.

Сам же Дмитро Вербицький заявив, що стосунки з Ільницькою не мають сімейний характер і що він не надавав Ільницькій допомогу у купівлі нерухомості.