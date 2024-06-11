Христина Ільницька придбала маєток у котеджному містечку, де живе сам Дмитро Вербицький

Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітної нерухомості та авто бізнес-класу загальною вартістю мінімум 52 млн грн. Жінка, яка має стосунки з посадовцем, не має достатніх доходів для придбання майна, йдеться у розслідування журналістів «Схем», оприлюдненому в понеділок, 10 червня.

Розслідувачі повідомили, що у 2024 році Христина Ільницька придбала елітний маєток у котеджному містечку «Коник» у Києві. Нерухомість площею 240 м² коштує щонайменше 1,2 млн доларів (48 млн грн).

Крім того, дівчина Дмитра Вербицького придбала автівку Porsche Macan T 2023 року випуску. Вартість авто – приблизно 100 тис. доларів (4 млн грн). Зазначається, що жінка також придбала салон краси – загальна сума покупок Ільницької перевищує 52 млн грн при тому, що в декларації її дохід становить 360 тис. грн.

«Схеми» повідомили, що Христина Ільницька заплатила за елітний будинок у 24 рази менше за ринкову вартість. Наразі вона зустрічається з Дмитром Вербицьким, який їздить з нею на Porsche.

Сам Дмитро Вербицький, який обіймає посаду заступника генерального прокурора, заявив журналістам, що стосунки з Ільницькою не мають сімейний характер, а отже посадовець не зобов’язаний вказувати майно жінки в декларації. Крім того, він заявив, що не надавав Христині Ільницькій допомогу у купівлі нерухомості.

Дівчина Вербицького також заявила, що не перебуває з посадовцем у сімейних стосунках. Придбання майна на 52 млн грн Христина Ільницька пояснила що нібито мала «яхтовий бізнес» із колишнім хлопцем, від якого начебто отримала спадок за заповітом.

Ім’я колишнього хлопця жінка не уточнила, проте журналісти встановили його особу – ним виявився Юрій Приймак. Вдова чоловіка заявила, що ще до смерті він скасував заповіт щодо Ільницької, про що свідчать записи в реєстрах.

До слова, на початку травня «Схеми» виявили, що Дмитро Вербицький мешкає у будинку в тому ж котеджному містечку, що й Ільницька. Маєток за 12 млн грн придбав племінник Вербицького за заниженою ціною – всього 2 млн грн.