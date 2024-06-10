У грудні 2023 року Тишлек подав у відставку з Нацполіції

Печерський суд Києва ухвалив рішення про те, що колишній заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек не порушував закону, поки проживав в елітних оселях своїх знайомих топ-посадовців та пов’язаних з криміналом бізнесменів. Про це заявили журналісти Bihus.info у понеділок, 10 червня.

Щодо Дмитра Тишлека, який звільнився після розслідування журналістів про його проживання, НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення. Тишлека підозрюють у зловживанні з орендою житла.

Адміністративне провадження стосується проживання Дмитра Тишлека у квартирі на 140 м² на Печерську, яка належала «ідеологу» проєкту влади «Велике будівництво» Юрію Голику. Під час всього часу користування квартирою Тишлек не платив оренду, загалом «зекономивши» понад 610 тис. грн.

Крім того, Дмитро Тишлек безплатно жив у приватному будинку площею 320 м², який належить Наталі Нечепоренко – родина жінки пов’язана з російським кримінальним авторитетом Андрєєм Іманалі. За оренду будинку ексзаступник голови Нацполіції не заплатив 225 тис. грн.

За даними Bihus.info, під час розгляду адмінпротоколу суд постановив, що визначити вартість оренди квартири Голика «не вбачається за можливе». Крім того, суд заявив про наявність доказів, що Тишлек за власні кошти обставив квартиру на 910 тис. грн, хоч НАЗК оцінило оздоблення оселі у 130 тис. грн – таким чином, на думку суду, Дмитро Тишлек заплатив за оренду.

Крім того, суд дійшов висновку, що експоліцейський не жив у приватному будинку Нечепоренко.

На питання, звідки в нього майже мільйон гривень, Тишлек заявив, що його дружина позичила 4,5 млн грн у своєї матері, яка наразі мешкає у Росії.

Журналісти повідомили, що рішення щодо Дмитра Тишлека ухвалила суддя Світлана Гречана, яка до недавнього часу була одружена зі співробітником поліції. Крім того, у подружжя Гречаних розслідувачі виявили нерухомість на 14 млн грн, про яку нічого не сказано в декларації судді. За даними Bihus.info, Гречана також «зам’яла» справу ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, підозрюваного в отриманні незаконних подарунків.

Нагадаємо, окрім безплатного проживання в елітних оселях, Дмитро Тишлек був фігурантом журналістського розслідування щодо його зв’язків з Росією. У жовтні 2023 року в дружини та тещі Дмитра Тишлека виявили російські паспорти, після чого його відсторонили.

Втім, вже у 16 грудня 2023 року Тишлек повернувся на посаду заступника голови поліції. Пропрацювавши три дні, правоохоронець подав у відставку, заявивши, що буде чекати результатів розслідування ДБР щодо російських паспортів його родини.