Причин звільнення Дмитро Тишлек не назвав

Заступник начальника Національної поліції Дмитро Тишлек, у дружини якого виявили російський паспорт, подав у відставку з посади. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив сам Тишлек та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі «РБК-Україна». Тишлек працював заступником міністра МВС із 10 вересня 2023 року.

«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», – повідомив Дмитро Тишлек.

Інформацію про звільнення Тишлека підтвердив Ігор Клименко. За його словами, заступника начальника Національної поліції вже звільнили.

«Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав», – повідомив Ігор Клименко.

Хто обійме посаду Дмитра Тишлека, наразі невідомо. Причини звільнення Тишлек не назвав.

Зазначимо, наприкінці жовтня 2023 року журналісти Bihus.info знайшли у дружини та тещі Тишлека російські паспорти. Також розслідувачі з’ясували, що сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

За цим фактом Дмитра Тишлека відсторонили від виконання обов’язків до 28 листопада 2023 року. Наступного дня посадовець повернувся до роботи, а також заявив, що факти з його біографії нібито були викривлені. Окрім того, Тишлек ініціював розслідування щодо самого себе у Державному бюро розслідувань.