Після розслідування ЗМІ Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків заступника генпрокурора

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, у якого журналісти виявили мільйонні статки, відсторонили від виконання обов’язків. Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомили у Офісі генерального прокурора. Тимчасом НАБУ та САП проводить розслідування щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького.

«Наказом Генерального прокурора “Про тимчасове покладення обовʼязків заступника Генерального прокурора” від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає hromadske, раніше генпрокурор Андрій Костін повідомляв, що Дмитра Вербицького не можуть відсторонити від виконання обов’язків під час проведення службового розслідування.

Нагадаємо, Дмитро Вербицький двічі став фігурантом проєкту «Схеми». На початку травня журналісти з’ясували, що Дмитро Вербицький проживає у будинку котеджного містечка «Коник» у Києві вартістю 12 млн грн. Власником будинку є племінник Вербицького, а придбав він його за значно нижчою ціною – 2 млн грн.

Вже у червні проєкт «Схеми» оприлюднив ще одне розслідування стосовно статків Дмитра Вербицького. Цього разу журналісти виявили, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році придбала елітний маєток у тому ж самому котеджному містечку «Коник», а також автомобіль бізнес-класу. Загальна вартість придбаного елітного майна становить щонайменше 52 млн грн. При цьому жінка, відповідно до її декларації, не має доходів, які б дозволили їй придбати зазначене майно.

Після розслідування вже Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочали розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.