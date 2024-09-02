Начальник Стрийського районного управління поліції ГУНП Львівщини Андрій Коцур

Начальник Стрийського районного управління поліції ГУНП Львівщини Андрій Коцур оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, Андрій Коцур отримав 738 тис. грн зарплати у ГУНП Львівщини, 215 тис. грн компенсації частини лізингових платежів та відсотків за користування предметом лізингу, а також 31 тис. грн монетизованих пільг від управління соцзахисту. Дружина поліцейського Ірина працює у Львівському клінічному територіальному медичному об'єднанні акушерства та гінекології та декларує 186 тис. грн зарплати. Батьки Андрія Коцура декларують понад 100 тис. грн пенсії, а доньки стипендії в університетах.

Андрій Коцур декларує низку об’єктів нерухомості, які належать йому та членам його родини. Зокрема земельні ділянки та житловий будинок (234 м2) у селі Підрясне біля Львова, львівську квартиру, яка перебуває у лізингу, та ще три земельні ділянки у області. Ірина Коцур має частку у квартирі (50 м2) у Тернополі, а також декларує дві земельні ділянки у Тернопільській області.

Батьку керівника райуправління поліції Богдану Коцуру належить два авто: Mercedes-Benz 190 (1989 р. в.) та Renault Scenic (2013 р. в.). Андрію Коцуру належить причіп до авто, а його донька із 2021 року є власницею Kia Sorento (2015 р. в.).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.