Керівник Стрийського райуправління поліції Андрій Коцур подав декларацію за 2023 рік
Начальник Стрийського районного управління поліції ГУНП Львівщини Андрій Коцур оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, Андрій Коцур отримав 738 тис. грн зарплати у ГУНП Львівщини, 215 тис. грн компенсації частини лізингових платежів та відсотків за користування предметом лізингу, а також 31 тис. грн монетизованих пільг від управління соцзахисту. Дружина поліцейського Ірина працює у Львівському клінічному територіальному медичному об'єднанні акушерства та гінекології та декларує 186 тис. грн зарплати. Батьки Андрія Коцура декларують понад 100 тис. грн пенсії, а доньки стипендії в університетах.
Андрій Коцур декларує низку об’єктів нерухомості, які належать йому та членам його родини. Зокрема земельні ділянки та житловий будинок (234 м2) у селі Підрясне біля Львова, львівську квартиру, яка перебуває у лізингу, та ще три земельні ділянки у області. Ірина Коцур має частку у квартирі (50 м2) у Тернополі, а також декларує дві земельні ділянки у Тернопільській області.
Батьку керівника райуправління поліції Богдану Коцуру належить два авто: Mercedes-Benz 190 (1989 р. в.) та Renault Scenic (2013 р. в.). Андрію Коцуру належить причіп до авто, а його донька із 2021 року є власницею Kia Sorento (2015 р. в.).
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.