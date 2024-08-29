Із 2020 року Михайло Лучечко є депутатом та головою Стрийської районної ради від «ЄС»

Депутат та голова Стрийської районної ради Львівщини Михайло Лучечко оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Михайло Лучечко отримав 321 тис. грн зарплати у Стрийській райраді, його дружина Оксана вказує 91 тис. грн зарплати у Ощадбанку, а батьки отримали загальний дохід у 121 тис. грн. Голова райради має 7000 доларів заощаджень готівкою.

Батьки голови райради є власниками земельної ділянки та двох житлових будинків (61,6 м2 та 216,6 м2) у Миколаєві на Львівщині. Ще дві земельні ділянки, одна у Миколаєві, а інша у селі Козьова на Стрийщині, належать Михайлу Лучечку. У сім’ї є одне авто ВАЗ 21122 (2004 р. в.), власником якого є батько Михайла Лучечка. У власності чи користуванні голови районної ради немає авто.

35-річний уродженець Миколаєва Львівської області Михайло Лучечко протягом 2015-2020 років був депутатом Миколаївської міськради, а із 2020 року став депутатом та головою Стрийської районної ради від «ЄС».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.