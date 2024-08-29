Голова Стрийської райради Михайло Лучечко подав декларацію про доходи за 2023 рік
Депутат та голова Стрийської районної ради Львівщини Михайло Лучечко оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Михайло Лучечко отримав 321 тис. грн зарплати у Стрийській райраді, його дружина Оксана вказує 91 тис. грн зарплати у Ощадбанку, а батьки отримали загальний дохід у 121 тис. грн. Голова райради має 7000 доларів заощаджень готівкою.
Батьки голови райради є власниками земельної ділянки та двох житлових будинків (61,6 м2 та 216,6 м2) у Миколаєві на Львівщині. Ще дві земельні ділянки, одна у Миколаєві, а інша у селі Козьова на Стрийщині, належать Михайлу Лучечку. У сім’ї є одне авто ВАЗ 21122 (2004 р. в.), власником якого є батько Михайла Лучечка. У власності чи користуванні голови районної ради немає авто.
35-річний уродженець Миколаєва Львівської області Михайло Лучечко протягом 2015-2020 років був депутатом Миколаївської міськради, а із 2020 року став депутатом та головою Стрийської районної ради від «ЄС».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.