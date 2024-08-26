Директор Радехівської ЦРЛ та депутат Львівської облради Леонід Цибуля

Директор Радехівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) та депутат Львівської облради Леонід Цибуля оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Леонід Цибуля отримав 442 тис. грн зарплати у Радехівській лікарні та 2,7 тис. грн допомоги, його дружина Аліна Остапчук вказує 205 тис. грн зарплати від управління Державної казначейської служби України у Радехівському районі. Подружжя немає жодних заощаджень (грошових активів).

У власності Аліни Остапчук є земельна ділянка у Радехові, де вона також може користуватись батьківським будинком (146 м2). Окрім цього директор лікарні та його дружина можуть користуватись ще одним будинком у Радехові (304 м2), власником якого є Йосиф Цибуля. Автомобілів подружжя немає.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.