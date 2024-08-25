36-річний львів’янин Орест Кавецький із 2021 року очолює Золочівську районну раду

Голова Золочівської районної ради Львівщини Орест Кавецький оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, Орест Кавецький у 2023 році отримав 254 тис. грн зарплати у районній ради та 200 тис. грн подарунку від матері. Його дружина Христина Кавецька отримала 100 тис. грн подарунку, а також вказала 25 тис. грн страхових виплат та 13 тис. грн зарплати у ТзОВ «Енергетичні ресурси Європи».

Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 18 тис. доларів, 8 тис. євро та майже 1,4 млн грн станом на кінець 2023 року. Із цінного майна Орест Кавецький вказує золотий годинник Vacheron Constantin, який він придбав у 2018 році.

Із 2023 року Орест Кавецький може користувати авто Mercedes E220 D (2021 року випуску), що належить Юрію Кавецькому. Дружині голови райради належить Mercedes-Benz (2017 року випуску). Вартість обох авто у декларації не вказана.

Подружжя немає власної нерухомості, але може користуватись квартирою (165 м2) у Львові, земельною ділянкою та житловим будинком (350 м2) у Брюховичах, які належать матері Ореста Кавецького Оксані. Вартість цього майна також невідома.

Із дружиною голови Золочівської райради Христиною Кавецькою пов’язані ТзОВ «Ламар груп» та ТзОВ «Улар трейд», а також у листопаді 2022 року вона заснувала ГО «Благодійний фонд «Кава», директоркою якого вона є.

36-річний львів’янин Орест Кавецький із 2021 року очолює Золочівську районну раду. До цього був директором та засновником кількох фірм, зокрема «Ламар груп», «Добро груп», «Гал сир продукт», «Енерго інвест Україна».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.