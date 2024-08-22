Директор Червоноградської центральної міської лікарні Ігор Грондзаль

Директор Червоноградської центральної міської лікарні Ігор Грондзаль оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, Ігор Грондзаль та його дружина Людмила обоє працюють у Червоноградській центральній міській лікарні та вказують 536 тис. грн та 243 тис. грн основної зарплати відповідно. Окрім основної зарплати кожен з них отримав ще понад 55 тис. грн зарплати за сумісництвом у цій лікарні. Ігор Грондзаль отримав також 136 тис. грн пенсії, а його дружина вказала ще 60 тис. грн інших доходів.

Лікар Ігор Грондзаль є власником двох земельних ділянок та житлового будинку (297,5 м2) у селищі Запитів, що неподалік Львова. Сім’я також має квартиру у Червонограді (71,8 м2), а Людмила Грондзаль декларує нежитлове приміщення (360 м2) у цьому місті. У директора лікарні є одне авто – Mercedes-Benz E250D (1995 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.