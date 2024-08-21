Олег Заверуха очолив Восьмий апеляційний адміністративний суд у листопаді 2018 року

Голова Восьмого апеляційного адміністративного суду, який розташований у Львові, Олег Заверуха оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Заверуха отримав 2,7 млн грн зарплати у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Його донька Марія вказує 88 тис. грн підприємницької діяльності, а саме від ГО «Центр демократії та верховенства права». Більшість своїх заощаджень (грошових активів) подружжя зберігає готівкою та у валюті – 224 тис. доларів станом на кінець 2023 року.

Голова суду декларує нерухомість у Львові та області. Зокрема Олег Заверуха є власником квартири (119 м2) та співвласником ще однієї квартири (179 м2) у Львові, також він має частку земельної ділянки у курортному селищі Славське та із 2023 року разом з сім’єю може користуватись ще однією квартирою (217 м2) у Львові, власницею якої є Мирослава Шульган.

Суддя із 2022 року є власником авто Isuzu Trooper (1984 року випуску) – це єдине авто, яке є у його власності. Його дружина Мар’яна їздить на автомобілі Mercedes-Benz GLE 250 (2015 року випуску), яке належить Мирославі Шульган.

48-річний суддя Олег Заверуха родом зі Львова. Він з відзнакою закінчив університет, отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Восьмий апеляційний адміністративний суд офіційно запрацював з жовтня 2018 року та поширює свою юрисдикцію на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Тернопільську області. Олег Заверуха очолив суд у листопаді 2018 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.