Василь Іроденко очолив Трускавецьку міську лікарню у лютому 2024 року

Директор Трускавецької міської лікарні та депутат Східницької селищної ради Василь Іроденко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році лікар-уролог Василь Іроденко отримав 187 тис. грн зарплати у Трускавецькій міській лікарні, 155 тис. грн зарплати та 34 тис. грн за надання в орненду майна у Трускавецькому центрі ендоурології та літотрипсії. Лікар також декларує 33 тис. грн пенсії, яку отримала його теща.

Василь Іроденко є власником авто Jeep Cherokee (2014 року випуску) та ВАЗ 21043 (1992 року випуску). Із нерухомості у директора лікарні є земельна ділянка у Східниці та частка у квартирі (72 м2) у селі Верхнє Висоцьке. Його дружина Ірина Іроденко є співвласницею ділянки та житлового будинку (269 м2) у Східниці.

Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Василь Іроденко очолив Трускавецьку міську лікарню у лютому 2024 року, до цього директором медзакладу був Ігор Стасик.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.