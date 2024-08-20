Директор Трускавецької лікарні Василь Іроденко подав декларацію про доходи за 2023 рік
Директор Трускавецької міської лікарні та депутат Східницької селищної ради Василь Іроденко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році лікар-уролог Василь Іроденко отримав 187 тис. грн зарплати у Трускавецькій міській лікарні, 155 тис. грн зарплати та 34 тис. грн за надання в орненду майна у Трускавецькому центрі ендоурології та літотрипсії. Лікар також декларує 33 тис. грн пенсії, яку отримала його теща.
Василь Іроденко є власником авто Jeep Cherokee (2014 року випуску) та ВАЗ 21043 (1992 року випуску). Із нерухомості у директора лікарні є земельна ділянка у Східниці та частка у квартирі (72 м2) у селі Верхнє Висоцьке. Його дружина Ірина Іроденко є співвласницею ділянки та житлового будинку (269 м2) у Східниці.
Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Василь Іроденко очолив Трускавецьку міську лікарню у лютому 2024 року, до цього директором медзакладу був Ігор Стасик.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.