Керівник Стрийської окружної прокуратури Львівщини Ігор Романюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році подружжя Романюків отримало 2,7 млн грн доходу, із цієї суми 1,3 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі вказав Ігор Романюк, а решту декларує його дружина Мар’яна (дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю).

Мар’яна Романюк із 2018 року їздить на авто BMW X5 (2008 року випуску) та декларує низку нерухомості. Зокрема із 2022 року вона стала власницею земельної ділянки (0,0129 га) та житлового будинку (140 м2) у Львові – вартість землі, згідно з декларацією становить 50 тис. грн, а будинку 950 тис. грн. Відомо, що цю нерухомість Мар’яна Романюк отримала у подарунок.

Окрім цього у дружини прокурора є ще одна квартира у Львові (134 м2), офісне приміщення (74,2 м2) та ділянка у селі Розгірче. У власності прокурора Ігоря Романюка не має жодної нерухомості чи авто, він лише вказує право користуватись квартирою у Яворові (65 м2).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.