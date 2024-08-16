Артур Томашевський близько 20 років працює у органах прокуратури

Керівник Золочівської окружної прокуратури Львівщини Артур Томашевський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Артур Томашевський отримав майже 1,4 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі. Він проживає із сином і декларує лише свої доходи. Заощадження (грошові активи) прокурор зберігає переважно готівкою – 550 тис. грн.

У 2020 році Артур Томашевський став власником квартири у Львові (54 м2), а у 2022 році – ще однієї квартири у Борисполі (57,7 м2), задекларованою вартістю 500 тис. грн. Окрім цього у власності прокурора є ще земельна ділянка у селі на Львівщині. Власного авто Томашевський не має, але може користуватись BMW X3 (2014 року випуску), власником якого є Ростислав Козакевич.

44-річний Артур Томашевський близько 20 років працює у органах прокуратури. До призначення на посаду керівника Золочівської окружної прокуратури, він був начальником Львівської місцевої прокуратури №3. Раніше він також очолював Бориспільську та Луцьку місцеві прокуратури.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.