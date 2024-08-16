Керівник Золочівської окружної прокуратури Артур Томашевський подав декларацію за 2023 рік
Артур Томашевський отримав майже 1,4 млн грн зарплати
Керівник Золочівської окружної прокуратури Львівщини Артур Томашевський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Артур Томашевський отримав майже 1,4 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі. Він проживає із сином і декларує лише свої доходи. Заощадження (грошові активи) прокурор зберігає переважно готівкою – 550 тис. грн.
У 2020 році Артур Томашевський став власником квартири у Львові (54 м2), а у 2022 році – ще однієї квартири у Борисполі (57,7 м2), задекларованою вартістю 500 тис. грн. Окрім цього у власності прокурора є ще земельна ділянка у селі на Львівщині. Власного авто Томашевський не має, але може користуватись BMW X3 (2014 року випуску), власником якого є Ростислав Козакевич.
44-річний Артур Томашевський близько 20 років працює у органах прокуратури. До призначення на посаду керівника Золочівської окружної прокуратури, він був начальником Львівської місцевої прокуратури №3. Раніше він також очолював Бориспільську та Луцьку місцеві прокуратури.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.