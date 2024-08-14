Володимир Купецький очолив Червоноградську окружну прокуратуру у 2022 році

Керівник Червоноградської окружної прокуратури Львівщини Володимир Купецький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Купецький отримав 1,3 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі та 251 тис. грн пенсії. Донька та син прокурора вказують по 216 тис. грн аліментів. Більшість заощаджень (грошових активів) керівник Червоноградської окружної прокуратури зберігає готівкою та у валюті – 45 тис. доларів.

Володимир Купецький вказує низку об’єктів нерухомості, зокрема він з дітьми є співвласниками квартири у Львові (107,5 м2), а також прокурор може користуватись іншою квартирою (64,7 м2). Володимир Купецький є власником земельної ділянки, житлового будинку, літньої кухні та гаражу у Перемишлянах, а також йому належить ще одна ділянка у селі неподалік Жовкви.

У квітні 2024 року Володимир Купецький повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, задекларувавши авто Lexus GX (2014 року випуску).

49-річний Володимир Купецький має дві вищі освіти – юридичну та економічну, в органах прокуратури він працює із 2001 року. Купецький очолив Червоноградську окружну прокуратуру у 2022 році.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.