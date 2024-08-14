Керівник Червоноградської прокуратури Володимир Купецький подав декларацію за 2023 рік
Володимир Купецький отримав 1,3 млн грн зарплати та вказав нове авто
Керівник Червоноградської окружної прокуратури Львівщини Володимир Купецький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Купецький отримав 1,3 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі та 251 тис. грн пенсії. Донька та син прокурора вказують по 216 тис. грн аліментів. Більшість заощаджень (грошових активів) керівник Червоноградської окружної прокуратури зберігає готівкою та у валюті – 45 тис. доларів.
Володимир Купецький вказує низку об’єктів нерухомості, зокрема він з дітьми є співвласниками квартири у Львові (107,5 м2), а також прокурор може користуватись іншою квартирою (64,7 м2). Володимир Купецький є власником земельної ділянки, житлового будинку, літньої кухні та гаражу у Перемишлянах, а також йому належить ще одна ділянка у селі неподалік Жовкви.
У квітні 2024 року Володимир Купецький повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, задекларувавши авто Lexus GX (2014 року випуску).
49-річний Володимир Купецький має дві вищі освіти – юридичну та економічну, в органах прокуратури він працює із 2001 року. Купецький очолив Червоноградську окружну прокуратуру у 2022 році.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.