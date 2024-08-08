Начальник львівської ДАБК Тарас Павлишин

Начальник львівської Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Тарас Павлишин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Тарас Павлишин отримав 648 тис. грн зарплати в інспекції ДАБК. Дружина посадовця Катерина Павлишин вказала 5 тис. грн зарплати у Шевченківському районному суді Львова, де вона була секретаркою судових засідань, та 397 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою – 36 тис. доларів.

Сім’я посадовця може проживати у львівській квартирі (82 м2), яка належить Ганні Павлишин, а також із 2022 року Тарас та Катерина Павлишини стали власниками квартири у Сокільниках (37,9 м2), задекларованою вартістю 262 тис. грн. Із 2021 року Тарас Павлишин може користуватись батьковим авто BMW X3 (2015 року випуску), але вартість машини у декларації не вказана.

33-річний Тарас Павлишин очолив міську ДАБК у 2021 році, до цього із 2020 року він був в.о. начальника інспекції. До призначення на посаду працював також в управлінні юстиції.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.