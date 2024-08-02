Директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська

Директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Лікарка вказала мільйон гривень доходів, а її чоловік Микола Іщук ще 4,5 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 року Марія Малачинська отримала мільйон гривень доходу, левову частку яких становить зарплата у перинатальному центрі (870 тис. грн), а також 110 тис. грн від ТОВ «Сона-фарм» та 74 тис. грн зарплати у медичному університеті. Чоловік Марії Малачинської Микола Іщук вказує 4,5 мільйонів гривень доходів, з яких 4,2 млн – від підприємницької діяльності, а решта грошей – це зарплата від Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Щодо нерухомості, то у власності лікарки є дві квартири у Львові (144,6 м2 та 111 м2), а також два гаражі та паркомісце. Микола Іщук вказує гаражні бокси та гараж у Львові, а також недобудовану квартиру у Києві (55,9 м2). У подружжя є одне авто Jeep Grand Cherokee (2014 року випуску) та причіп.

Марія Малачинська вказує акції у ПАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд» та корпоративні права у ТОВ «Лемберг Крафтфудс».

46-річна очільниця львівського перинатального центру Марія Малачинська є заслуженою лікаркою України та кандидаткою медичних наук, доцентка кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.