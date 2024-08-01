Ігор Ковальчук керував Львівським онкоцентром 30 років

Колишній генеральний директор Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Ігор Ковальчук оприлюднив свою декларацію за 2023 рік після звільнення з посади. Зарплата медика у 2023 році (1,7 млн грн) була фактично вдвічі більша, ніж у 2022 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Ковальчук отримав 1,7 млн грн зарплати на посаді директора онкоцентру, 166 тис. грн пенсії та проценти від банку. Його дружина Лариса вказувала 45 тис. грн пенсії. Зарплата медика у 2023 році (1,7 млн грн) була фактично вдвічі більша, ніж у 2022 році, коли Ігор Ковальчук вказав 841 тис. грн. Станом на кінець 2023 року Ігор Ковальчук зберігав у банку майже 2,5 мільйони гривень, ще 177 тис. грн заощаджень вказувала його дружина.

Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема квартиру (80 м2) та гараж у Львові, п’ять земельних ділянок на території області, житловий будинок біля Бродів (71 м2). У Ігоря Ковальчука та його дружини немає авто, якими б вони володіли або могли користуватись.

У листопаді 2023 року 75-річного Ігоря Ковальчука відсторонили від посади гендиректора онкоцентру після рішення суду про визнання його винним у корупції, яке набрало законної сили. Суд визнав керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів. Ігор Ковальчук виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тис. грн. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 грн. Це рішення підтвердила апеляція. Після цього НАЗК внесло Ігоря Ковальчука в Єдиний державний реєстр корупціонерів.

Ігор Ковальчук керував Львівським онкоцентром 30 років, він також є депутатом Львівської облради від НРУ. Навесні 2023 року в нього завершився контракт, він перебував на посаді у статусі в.о. Згодом Ковальчука звільнили з онкоцентру.

Наразі в.о. генерального директора Львівського окоцентру є Олег Дуда. ZAXID.NET також аналізував його доходи за 2023 рік.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.