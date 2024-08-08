Червоноградський міський суд Львівщини визнав двох медиків, хірурга Олександра Веремієнка та дерматовенеролога Володимира Макара, винними у порушенні вимог фінансового контролю. Лікарі були членами військово-лікарської комісії (ВЛК) при Червоноградської РТЦК та невчасно подали свої декларації після припинення повноважень. Суд оштрафував колишніх членів ВЛК за адмінправопорушення.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, хірург Олександр Веремієнко та дерматовенеролог Володимир Макар працюють у Червоноградській центральній міській лікарні та входили до позаштатної ВЛК при Червоноградському РТЦК та СП, але згодом припинили повноваження членів ВЛК. Щодо медиків склали протоколи про адмінправопорушення за ч.1 ст.172-6 КУпАП (невчасне подання декларації). Обоє медиків визнали свою провину, а Володимир Макар повідомив, що не знав порядку подання декларації.

Обидві справи розглянув суддя Андрій Жураковський, який призначив лікарям покарання – по 850 грн штрафу, а також вони мають сплатити по 605 грн судового збору. Постанови ще можна оскаржити.

Згідно з даними на сайті НАЗК, у 2023 році Олександр Веремієнко отримав 320 тис. грн зарплати у Червоноградській лікарні та 653 тис. грн від відчуження нерухомого майна, його дружина Галина також працює у цій лікарні та вказує 247 тис. грн зарплати. Заощадження медики зберігають у банку – 20 тис. доларів.

Галина Веремієнко із 2021 року є власницею житлового будинку у Червонограді (77 м2), а також має дві земельні ділянки у цьому місті. Вона також вказує недобудовану квартиру (98,9 м2), паркомісце у Львові та авто Nissan Note (2008 року випуску). У власності Олександра Веремієнка, згідно з декларацією, немає жодного майна.

Володимир Макар також оприлюднив декларацію за 2023 рік на сайті НАЗК, у якій вказав 311,7 тис. грн зарплати у кількох медзакладах та 54 тис. грн пенсії. Заощадження лікар зберігає готівкою – 300 тис. грн. Із 2022 року він є власником авто Mercedes-Benz CLS 320 CDI (2007 р. в.), задекларованою вартістю 5 тис. грн. Володимиру Макару належить гараж та земельна ділянка у Червонограді, а його дружині Наталії – квартира (51,6 м2).