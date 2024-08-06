Голова Червоноградської РДА Андрій Дяченко подав декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Червоноградської РДА та депутат Червоноградської райради Андрій Дяченко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Дяченко отримав 435 тис. грн зарплати, 251 тис. грн пенсії та 195 тис. грн страхових виплат. Дружина посадовця Оксана Дяченко вказує 287 тис. грн зарплати у ДП «Львіввугілля».
Оксана Дяченко має земельну ділянку, житловий будинок (143,7 м2) та гараж у Червонограді. Голова райдержадміністрації Андрій Дяченко має земельну ділянку та недобудований житловий будинок у селі Татарів на Прикарпатті. Посадовець є власником авто ВАЗ 2101 («Копійка», 1980 р. в.), а його дружина із 2014 року їздить на позашляховику Mitsubishi Pajero Wagon (2014 р. в.). Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості чи авто.
Андрій Дяченко очолив Червоноградську РДА у 2021 році. До цього 35 років він працював у ДП «Львіввугілля» на різних посадах, від гірничого майстра до генерального директора. У 2019 році кілька місяців очолював Сокальську РДА. Нині 60-річний Андрій Дяченко є також депутатом Червоноградської районної ради від партії «Слуга народу».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.