Андрій Дяченко очолив Червоноградську РДА у 2021 році

Голова Червоноградської РДА та депутат Червоноградської райради Андрій Дяченко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Дяченко отримав 435 тис. грн зарплати, 251 тис. грн пенсії та 195 тис. грн страхових виплат. Дружина посадовця Оксана Дяченко вказує 287 тис. грн зарплати у ДП «Львіввугілля».

Оксана Дяченко має земельну ділянку, житловий будинок (143,7 м2) та гараж у Червонограді. Голова райдержадміністрації Андрій Дяченко має земельну ділянку та недобудований житловий будинок у селі Татарів на Прикарпатті. Посадовець є власником авто ВАЗ 2101 («Копійка», 1980 р. в.), а його дружина із 2014 року їздить на позашляховику Mitsubishi Pajero Wagon (2014 р. в.). Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості чи авто.

Андрій Дяченко очолив Червоноградську РДА у 2021 році. До цього 35 років він працював у ДП «Львіввугілля» на різних посадах, від гірничого майстра до генерального директора. У 2019 році кілька місяців очолював Сокальську РДА. Нині 60-річний Андрій Дяченко є також депутатом Червоноградської районної ради від партії «Слуга народу».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.