Андрій Дяченко працював на Сокальщині все життя

Головою Червоноградської районної державної адміністрації став 56-річний Андрій Дяченко. Відповідне розпорядження президент Володимир Зеленський підписав 7 квітня.

До цього Андрій Дяченко кілька місяців у 2019 році очолював Сокальську РДА, ще раніше був директором ДП «Львіввугілля».

Андрій Дяченко закінчив Червоноградський гірничий технікум та Дніпропетровський гірничий інститут. Працював 35 років у ДП «Львіввугілля» на різних посадах від гірничого майстра до генерального директора. Має почесне звання «Заслужений гірник України». Дяченко також є депутатом Червоноградської районної ради від партії «Слуга народу».

У декларації як власність сім’ї вказує житловий будинок, гараж та земельну ділянку у Червонограді, а також ділянку і недобудований будинок у Татарові, автомобілі ВАЗ та Mitsubishi Pajero Wagon. У банках сім’я зберігає 146 тис. грн.

Нагадаємо, Червоноградський район створили внаслідок реформи децентралізації. До його складу увійшли Сокальський та сусідній Радехівський райони.