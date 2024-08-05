Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги майже чотири роки у статусі в.о. керує 39-річний Андрій Васько

В.о. гендиректора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації медика, у 2023 році Андрій Васько отримав 1,2 мільйони гривень доходу, зокрема 808 тис. грн у «швидкій» та ще 420 тис. грн – від підприємницької діяльності. Дружина лікаря Марта Федак отримала 4,4 млн грн подарунку від свого батька.

Андрій Васько має дві квартири у Києві (46 м2 та 51 м2), його дружина декларує ще чотири квартири, дві у столиці (45,7 м2 та 52,8 м2) та ще дві – у Львові (43,7 м2 та 113 м2). У власності Марти Федак є також офісне приміщення у Львові площею 176,8 м2. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

В.о. гендиректора «швидкої» Львівщини немає у власності автомобіля, але його дружина із 2014 року їздить на Toyota RAV4 (2014 року випуску).

Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф майже чотири роки у статусі в.о. керує 39-річний Андрій Васько. До цього він був заступником директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА та деякий час тимчасово виконував обов'язки керівника департаменту. У травні 2024 року конкурсна комісія визнала Андрія Васька переможцем конкурсу на посаду директора центру екстреної медичної допомоги та рекомендувала призначити його на посаду терміном на 5 років.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.