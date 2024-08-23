Ярослав Свищ із січня 2024 року став ректором Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського

Ректор Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського Ярослав Свищ оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Свищ отримав 700 тис. грн доходів, у цю суму входить 408 тис. грн зарплати в університеті фізкультури, зарплата від Дитячо-юнацької спортивної школи ім. О. Дем'янюка та Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Дмитра Сидорука ГО «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України». Дружина ректора Лілія Свищ також працює в університеті фізкультури, декларуючи 250 тис. грн доходів.

У 2022 році Ярослав Свищ став власником кросовера Nissan Rogue (2017 року випуску), а Лілія Свищ із 2021 року їздить на авто Ford Focus (2015 року випуску). У подружжя немає власної нерухомості, але вони можуть проживати у кватирі (67,9 м2), яка належить Марії Лось.

42-річний Ярослав Свищ – заслужений працівник фізичної культури і спорту, майстер спорту України з легкої атлетики, переможець та призер національних чемпіонатів. Він очолює Федерацію легкої атлетики Львівської області та із січня 2024 року став ректором Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.