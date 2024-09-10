Директорка львівського коледжу імені Труша Ольга Коцовська

Директорка Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша Ольга Коцовська оприлюднила свою декларацію за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ольга Коцовська отримала 447 тис. грн зарплати у коледжі імені Івана Труша та 75 тис. грн пенсії. Її чоловік Любомир Коцовський вказує 106 тис. грн пенсії. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою – 500 тис. грн станом на кінець 2023 року.

Директорка фахового коледжу разом із чоловіком та доньками декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема земельну ділянку та два житлові будинки (173,7 м2 та 183 м2 – другий ще на етапі будівництва) у Львові. У селі Зубра під Львовом Ольга Коцовська має земельну ділянку та два незавершені будівництва житлових будинків (360 м2 та 96 м2).

Ольга Коцовська має авто Газ «Волга» (1998 року випуску) та причіп, а її донька Оксана декларує дві машини: Nissan Qashqai+2 (2013 року випуску) та Volkswagen e-Golf (2016 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.