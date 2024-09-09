В.о. ректора Львівського національного університету природокористування Василь Лопушняк

В.о. ректора Львівського національного університету природокористування Василь Лопушняк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році загальний дохід Василя Лопушняка становив 581 тис. грн, левову частку цієї суми (424 тис. грн) він заробив у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Його дружина Галина Лопушняк декларує понад 800 тис. грн доходів, більшість яких (515 тис. грн) вона отримала у Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана.

У в.о. ректора є низка об’єктів нерухомості на Львівщині та Тернопільщині. Зокрема, у Тернопільській області він має земельну ділянку у Заліщиках, та ще три ділянки із житловим будинком у іншому селі. У Львові Василь Лопушняк декларує земельну ділянку, а на території області – ще три ділянки та житловий будинок (189,8 м2) у селі Запитів біля Львова.

Галина Лопушняк має квартиру у Львові (53,3 м2) та чотири земельні ділянки у селі Рудники. У її власності також є два авто: кросовер Nissan Rogue (2015 року випуску) та Ford Focus (2016 року випуску).

У грудні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий звільнив Володимира Снітинського з посади ректора Львівського національного університету природокористування у звʼязку із закінченням контракту. Після цього в.о. ректора став професор Василь Лопушняк.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.