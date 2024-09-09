Голова Радехівського райсуду Львівщини Орислава Семенишин

Голова Радехівського районного суду Львівської області Орислава Семенишин оприлюднила свою декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році суддя Орислава Семенишин отримала 1,1 млн грн зарплати у суді. Вона проживає сама, тож декларує лише власні доходи. Вона взяла два кредити у банку та позику на загальну суму близько 850 тис. грн.

У липні 2023 року Орислава Семенишин купила нове авто – Audi SQ5 (2019 року випуску), задекларованою вартістю 787 тис. грн, ще 273 тис. грн вона заплатила за його розмитнення. Додамо, що на сайтах з продажу авто, схожі машини продають за понад 35 тис. доларів (від 1,4 млн грн залежно від комплектації).

У голови суду немає власної нерухомості, але вона може користуватись квартирою у Радехові площею 50 м2. Станом на кінець 2023 року Орислава Семенишин вказала також відсутність заощаджень (грошових активів).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.