Юрій Кривко є ректором Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського із 2018 року

Ректор Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського Юрій Кривко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Кривко отримав 745 тис. грн зарплати у медичній академії, 178 тис. грн пенсії та майже 28 тис. грн доходу від відчуження майна. Його дружина Ірина Кривко вказує близько 140 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та відчуження майна. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою – 53 тис. доларів станом на кінець 2023 року.

Юрій Кривко є власником двох земельних ділянок та двох будинків (площа одного 118,9 м2, а інший ще недобудований) у Славську, двох квартир (42 м2 та 164 м2) у Львові. Ректору належать ще кілька об’єктів нерухомості у Львова: два нежитлові приміщення, комора, частка у гаражі. Він також декларує земельну ділянку та частку житлового будинку (410 м2) у Трускавці.

У подружжя є три машини. У 2022 році Ірина Кривко стала власницею Volvo XC90 (2012 року випуску), але не надала інформацію про вартість авто. Юрію Кривку належить УАЗ 31512 (1994 року випуску) та Volvo C70 (2002 року випуску).

64-річний Юрій Кривко є академіком Національної академії наук вищої освіти України, заслуженим працівником охорони здоров'я України, доктором медичних наук. Він є ректором Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського із 2018 року. У 2020 році безуспішно балотувався до Львівської міської та обласної рад.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.