Акція на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону у Львові, 28 липня

У російському полоні все ще залишаються близько 700 «азовців». Про це розповіла керівниця патронатної служби бригади «Азов» Олена Толкачова в ефірі телемарафону в неділю, 15 вересня.

Керівниця патронатної служби спростувала інформацію, яка з'явилась у ЗМІ про начебто 900 полонених «азовців».

«Ще приблизно 700 людей знаходяться у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680», – уточнила вона.

За словами Толкачової, у полоні залишаються бійці, які були основою «Азову» і за ким «полювали» росіяни й застосували жорсткі тортури. У російському полоні вони провели вже понад два роки.

«Коли проходила операція із захисту “Азовсталі” та Маріуполя, ще не було бригади, був окремий полк в бригаді, військова частина 3057. У військовій частині були воїни, які брали участь в захисті “Азовсталі” та Маріуполя. Але ворог розділяє, хто саме “Азов”, а хто — “ядро” військової частини 3057… Тому це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк “Азов”, періодично їх віддають», – розповіла Олена Толкачова.

Нагадаємо, упродовж 13-14 вересня Україна та Росія провели чергові обміни військовополоненими. Додому повернулися 152 військові та цивільні українці. Серед звільнених вперше за тривалий час потрапили до обміну полонені «азовці». Усього за два дні Україна повернула 38 бійців бригади «Азов».