Більшість звільнених перебували в полоні з перших днів війни

У суботу, 14 вересня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулись 82 рядових та сержантів та 21 офіцер.

«Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів Збройних сил вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє – з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони», – ідеться у повідомленні.

Також вдалось звільнити вісьмох прикордонників, чотирьох поліцейських, 21 військового моряка, трьох представників Держспецслужби транспорту та співробітника ДСНС.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті Маріуполя – 69 воїнів, з них 31 – оборонець «Азовсталі». Також визволені воїни несли службу на Донеччині, Луганщині, Запорізькому, Херсонському, Харківському та Київському напрямках. Серед них також є двоє охоронців Чорнобильської АЕС.

У Коордштабі зазначають, що більшість полонених зазнали важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги.

«Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну. Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство», – додали у штабі.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що переважна більшість звільнених перебували в полоні з перших днів війни. Лубінець відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими й повернути додому 3672 українців.

Нагадаємо, напередодні, 13 вересня, Україна повернула 49 полонених громадян. Серед них: воїни ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, а також цивільні. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. За словами керівниці патронатної служби полку «Азов» Олени Толкачової, вперше за тривалий час потрапили до обміну полонені «азовці». Всього Україна повернула 15 бійців «Азов» переважна більшість із них – жінки, які провели у полоні понад два роки.