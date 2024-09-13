До України з російського полону повернули волинянина Дмитра Селютіна

Під час чергового обміну військовополоненими в Україну повернувся волинянин Дмитро Селютін. Військовослужбовець перебував у неволі 2,5 роки. Про це повідомив 13 вересня міський голова Луцька Ігор Поліщук.

«Друзі, маємо гарну новину. Морський піхотинець з Луцька Дмитро Селютін після 29 місяців повернувся з російського полону і наразі перебуває в Україні», – зазначив Ігор Поліщук.

Відомо, що 27-річний Дмитро Селютін потрапив у російський полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча у Маріуполі. До цього лучанин закінчив медичне училища та після проходження строкової служби підписав контракт у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Події 24 лютого 2022 року військовий медик зустрів під час пʼятої ротації на сході.

Додамо, що у пʼятницю, 13 вересня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Українська сторона повернула 49 людей. Серед яких: