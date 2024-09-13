Сергій Гриців брав участь в боях за Маріуполь

Серед 49 українців, звільнених з російського полону 13 вересня, військовослужбовець з Калуського району Сергій Гриців. Його засудили в Росії до 27 років ув’язнення.

Про повернення військовослужбовця повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Чудова новина для Прикарпаття! Серед звільнених полонених – наш земляк, військовослужбовець з Калуського району Сергій Гриців. Слова вдячності усім причетним, хто докладається, аби визволити українців з російської неволі», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Додамо, що 29-річний військовослужбовець 36 бригади морської піхоти Сергій Гриців брав участь в боях за Маріуполь. У вересні 2023 року його засудили в Росії до 27 років позбавлення волі.

Нагадаємо, серед повернених з полону 13 вересня – захисники і захисниці маріупольської «Азовсталі», а також військовослужбовці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.