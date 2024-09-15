Річка у долині Клодзко піднялася вище критичного рівня

У Польщі внаслідок сильної повені, спричиненої сильними зливами, загинула перша людина. Про це повідомив у неділю, 15 вересня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції, передає RMF 24.

Дональд Туск повідомив, що людина загинула в районі міста Клодзко Нижньосілезького воєводства, яке сильно постраждало від повеней. Він зазначив, що станом на 15 вересня з району Клодзко евакуювали вже 1,6 тис. людей.

«Маємо першу підтверджену смерть від утоплення в районі Клодзко», – повідомив Дональд Туск.

Ситуація у Клодзко, де загинула людина

За словами польського прем’єр-міністра, у Клодзко ситуація є «найдраматичнішою». У Нижньосілезькому воєводстві через повінь знеструмлені понад 17 тис. споживачів.

Ostatnia aktualizacja na dziś. Most żelazny. Klodzko. Wody w ciągu godziny przybyło o pół metra. Wysokość rośnie wolniej, woda znajduje ujścia w mieście. #powodz pic.twitter.com/8A3X4v8vIa — Jacek K (@Jaclawski) September 15, 2024

Також від повені страждає південь Польщі, зокрема, Опольське воєводство, де рівень води річки Бяла Глухолазка піднялась на два метри вище критичного рівня. Третій найвищий рівень небезпеки оголошено для Опольського, Сілезького, Малопольського і Нижньосілезьке воєводств. Через повінь Польща закрила мости «Свобода» та «Дружба» на кордоні з Чехією у місті Цешин.

Дональд Туск закликав місцевих мешканців не ігнорувати евакуацію. За його словами, для порятунку людей у повені до Вроцлава прибув перший гелікоптер Black Hawk.

Причиною повеней на території Польщі та низки європейських країн став генуезький антициклон «Боріс». Внаслідок тривалих злив на території Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини фіксують різкий підйом рівня води у річках.

Нагадаємо, у Румунії, у південно-східному регіоні Галац внаслідок сильної повені загинули четверо людей. Однією з жертв став чоловік, який через хворобу був прикутий до ліжка і не зміг врятуватися.