Два потяги з Польщі та Чехії прибудуть у місце стиковки значно пізніше

Через масштабні повені на території Польщі та Чехії, спричинені сильними зливами, до України запізнюються потяги міжнародного сполучення. Зокрема, йдеться про рейси «Прага – Чоп» та «Прага – Перемишль», повідомили у неділю, 15 вересня, у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Станом на зараз, обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси. Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків», – повідомили у пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця» перебуває на зв’язку з перевізниками обох країн та залучена до організації стиковок потягів для українських пасажирів. Пасажири, які прямують на стиковку з України у празькому напрямку, можуть звернутися до чеських або польських операторів залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Втім у пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили про високу імовірність того, що потяги затримуватимуться довше, і пасажирам варто запланувати ночівлю в місцях стиковки.

Нагадаємо, з 14 вересня в низці європейських країн триває негода – через сильні опади в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини фіксують різкий підйом рівня води у річках. У Румунії та Польщі через повені є загиблі, у низці регіонів оголошений надзвичайний стан. Причиною повеней на території Польщі та низки європейських країн став генуезький антициклон «Боріс». Через повінь Польща закрила мости «Свобода» та «Дружба» на кордоні з Чехією у місті Цешин та призупинила пасажирські перевезення.