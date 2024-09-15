Через повені у Польщі та Чехії затримуються потяги до України
«Укрзалізниця» готова прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні рейси на інші потяги міжнародних напрямків
Через масштабні повені на території Польщі та Чехії, спричинені сильними зливами, до України запізнюються потяги міжнародного сполучення. Зокрема, йдеться про рейси «Прага – Чоп» та «Прага – Перемишль», повідомили у неділю, 15 вересня, у пресслужбі «Укрзалізниці».
«Станом на зараз, обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси. Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків», – повідомили у пресслужбі компанії.
«Укрзалізниця» перебуває на зв’язку з перевізниками обох країн та залучена до організації стиковок потягів для українських пасажирів. Пасажири, які прямують на стиковку з України у празькому напрямку, можуть звернутися до чеських або польських операторів залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Втім у пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили про високу імовірність того, що потяги затримуватимуться довше, і пасажирам варто запланувати ночівлю в місцях стиковки.
Нагадаємо, з 14 вересня в низці європейських країн триває негода – через сильні опади в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини фіксують різкий підйом рівня води у річках. У Румунії та Польщі через повені є загиблі, у низці регіонів оголошений надзвичайний стан. Причиною повеней на території Польщі та низки європейських країн став генуезький антициклон «Боріс». Через повінь Польща закрила мости «Свобода» та «Дружба» на кордоні з Чехією у місті Цешин та призупинила пасажирські перевезення.