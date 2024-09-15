Спочатку «молодята» розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини

Прикордонники Львівщини викрили ще одне фіктивне подружжя. Про це у неділю, 15 вересня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили 56-річну жінку з інвалідністю I групи, яка уклала фіктивний шлюб із 39-річним чоловіком.

Спочатку «молодята» розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини. Кордон «пара» перетинала вночі на власному автомобілі.

Коли жінка зрозуміла, що їхні плани викрили, то розповіла, що насправді чоловік, який її супроводжує, є її зятем.

Перетнути кордон 39-річному чоловіку так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили Нацполіцію.