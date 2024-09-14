32-річного жителя Запоріжжя передали працівникам Нацполіції

На Львівщині прикордонники виявили 32-річного жителя Запоріжжя, який планував незаконно перетнути державний кордон. Про це у суботу, 14 вересня, повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними прикордонників, чоловік разом зі своєю напарницею автомобілем прямував на Закарпаття, щоб незаконно перетнути кордон. Проте на шляху в подорожніх був пост прикордонників. Щоб його оминути, 25-річна дівчина висадила чоловіка за 500 метрів до поста, проїхала його сама і зупинилась неподалік. Чоловік мав непомітно обійти прикордонників лісосмугою і сісти у транспортний засіб, щоб продовжити подорож. Однак його зафіксував дрон прикордонників.

32-річного чоловіка супроводжувала 25-річна дівчина (фото Держприкордонслужби)

На 32-річного жителя Запоріжжя склали протокол з ч.1 ст. 204-1 КУпАП та передали його співробітникам Національної поліції.