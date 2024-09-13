Підозрюваний запропонував «клієнту» два варіанти перетину кордону – поза пунктами пропуску або водієм транспортного засобу

На Львівщині поліцейські перекрили ще один канал незаконного виїзду військовозобов’язаного з України. Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

За 20 тис. доларів 60-річний житель міста Трускавець взявся виготовити чоловіку призовного віку пакет документів, які надали б йому можливість перетнути державний кордон України в межах пункту пропуску та виїхати в одну з країн Європейського Союзу.

Як уточнили у Львівській обласній прокуратурі, підозрюваний запропонував «клієнту» два варіанти перетину кордону – поза пунктами пропуску або водієм транспортного засобу. «Клієнт» погодився на останній спосіб.

Затримали підозрюваного у Самборі після одержання 20 тис. доларів (фото поліції)

Як додали в СБУ у Львівській області, під час слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили 17 тис. доларів та понад 160 тис. грн. Походження грошей встановлюють.

12 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у Самборі після одержання 20 тис. доларів від «клієнта». Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.