7 вересня після опівночі під час спроби перетину кордону України пару викрили правоохоронці

На Львівщині викрили 46-річну жительку Івано-Франківської області, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка, теж мешканця Івано-Франківщини. Про це у середу, 11 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

Встановлено, що підозрювана, яка має інвалідність ІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 41-річним знайомим, щоб той міг уникнути мобілізації та виїхати за межі держави як особа, яка супроводжує дружину з інвалідністю. 7 вересня після опівночі під час спроби перетину кордону України їх викрили правоохоронці.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, фіктивне подружжя викрили у пункті пропуску «Краківець». Шлюб пара уклала наприкінці серпня.

фото Держприкордонслужби

Слідчі повідомили мешканці Івано-Франківської області про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.