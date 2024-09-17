У Городоцькій ЦРЛ помер пацієнт через те, що йому не змогли діагностувати гострий апендицит

У вівторок, 17 вересня, Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок лікарю-хірургу Віктору Потєхіну за смерть 23-річного мешканця Городка Ростислава Комнатного у 2020 році. Хлопець помер через лікарську недбалість. Хірург не зміг діагностувати у хлопця гострий апендицит та відправив його на амбулаторне лікування.

Відповідно до вироку суду, 41-річного лікаря Віктора Потєхіна визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків (ч.1 ст. 140 ККУ). Про завершення розгляду справи в суді ZAXID.NET розповіли Любомир Комнатний, брат померлого внаслідок лікарської недбалості Ростислава, та адвокат сім’ї померлого Денис Попов.

При цьому хірург уникне реального покарання у зв’язку з завершення строку притягнення до відповідальності, оскільки розслідування та судовий розгляд справи тривали 4,5 роки. Городоцька ЦРЛ має відшкодувати батькам померлого хлопця 1 млн грн моральної шкоди.

Справу розглядала суддя Наталія Яворська.

23-річний мешканець Городка Ростислав Комнатний помер у квітні 2020 року через те, що місцеві лікарні не змогли йому вчасно діагностувати гострий апендицит. Хлопець звернувся зі скаргами на різкий біль внизу живота та блювоту у приймальне відділення Городоцької ЦРЛ, натомість йому навіть не призначили здачу аналізів крові, а відправили на амбулаторне лікування – лікували здуття живота. У приймальному відділенні хлопця оглядав хірург Віктор Потєхін, який був на чергуванні. Через кілька днів стан мешканця Городка різко погіршився, його повторно доправили до лікарні, де він помер.

Вину лікарів у смерті 23-річного Ростислава Комнатного підтвердила клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.

У серпні 2021 року Віктору Потєхіну оголосили підозру за неналежне виконання професійних обов’язків (ч.1 ст. 140 ККУ) та скерували справу до суду. Влітку 2023 року хірурга звільнили з роботи у Городоцькій ЦЛ «за згодою сторін».