Андрій Одарченко не з'явився на засідання ВАКС 18 вересня

Чинний народний депутат, обвинувачений у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення, порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та, імовірно, незаконно перетнув державний кордон. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро 18 вересня.

Правоохоронці не називають імені народного депутата. Утім йдеться про депутата від партії «Слуга народу», харків’янина Андрія Одарченка. Як повідомляли ЗМІ торік у листопаді, 45-річний чиновник намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що топпосадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів. У пресслужбі НАБУ зазначали, що затриманий чиновник є членом комітету з питань антикорупційної політики.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Як альтернативу Одарченко міг внести заставу у вигляді 15 млн грн. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що 18 вересня обвинувачений не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду.

«Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним», – ідеться в повідомленні.

Наразі прокурор заявив клопотання про стягнення застави у 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук. Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави й міжнародний розшук депутата.

За інформацією Центру протидії корупції, Одарченко також пропустив засідання Верховної Ради 18 вересня. Прокурорка САП припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення.



Зазначимо, також у цій справі фігурує депутат від фракції «За майбутнє» Сергій Лабазюк – відомий бізнесмен родом з Хмельниччини. У серпні 2023 року підозрюваний звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн.