Чиновника затримали та оголосили йому про підозру

Національне антикорупційне бюро України викрило на хабарництві народного депутата Верховної ради. Чиновник намагався підкупити голову установи, пов’язаної із повоєнним відновленням України, повідомили у прес-службі НАБУ у вівторок, 21 листопада.

Імені чиновника не уточнюється, проте, імовірно, йдеться про депутата партії «Слуга народу» та уродженця Харкова Андрія Одарченка. Нардеп є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. У прес-службі НАБУ зазначили, що затриманий чиновник є членом комітету з питань антикорупційної політики. Пізніше інформацію про те, що підкупом займався Одарченко, підтвердили джерела «Української Правди».

Андрій Одарченко

«Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначимо, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури наразі є екс-депутат та український політичний діяч Мустафа Найєм. У прес-службі НАБУ додали, що топ-посадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів.

Співробітники НАБУ затримали депутата біля Київського вокзалу.

Зазначається, що це – перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Одарченку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ (хабар службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), за якою йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.