На російські спецслужби Дубінський працював під позивним «Буратіно»

Служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді чинному народному депутату Олександру Дубінському. Він співпрацював із російськими спецслужбами та поширював фейки про керівництво держави.

За версією слідства, Олександр Дубінський співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно». Він входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГУ Генштабу ЗС Росії.

«Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 13 листопада.

Фінансування мережі сягало понад 10 млн доларів США. Слідство встановило, що Олександр Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Із відповідними проросійськими наративами він виступав на тематичних конференціях.

Агентурну мережу, до якої входив Олександр Дубінський, створив заступник начальника російського ГРУ Владімір Алєксєєв. Координував діяльність злочинної групи його заступник Алєксєй Савін.

За даними слідства, крім Дубінського, до складу агентурної групи входив і екс-нардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення втік за кордон, а також колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птичка» і наразі також переховується за кордоном. В Україні діяльність агентів координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду.

13 листопада слідчі повідомили Олександру Дубінському про підозру в державній зраді за ч. 1 ст. 111 та участь у злочинній організації за ч. 1 ст. 255 ККУ. підозру за цими ж статтями заочно повідомили Алєксєю Савіну і Владіміру Алєксєєву, а також Андрію Деркачу і Костянтину Кулику. Невдовзі суд обере нардепу запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.