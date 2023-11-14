Олександра Дубінського взяли під варту

Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Адвокати Дубінського спершу вимагали провести засідання у закритому режимі, а потім просили про відвід судді. Обидва клопотання було відхилено.

​У підсумку суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми. За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань провели обшуки в Олександра Дубінського. Згодом йому та ще чотирьом людям оголосили підозру у державній зраді, вчиненій організацією.

Група дискредитувала Україну на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші з Росії. СБУ та ДБР зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним «Буратіно» здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.