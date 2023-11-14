Підозрюваному у держзраді Олександру Дубінському обрали запобіжний захід
Дубінського взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави
Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Про це повідомила прес-служба ДБР.
Адвокати Дубінського спершу вимагали провести засідання у закритому режимі, а потім просили про відвід судді. Обидва клопотання було відхилено.
У підсумку суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми. За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань провели обшуки в Олександра Дубінського. Згодом йому та ще чотирьом людям оголосили підозру у державній зраді, вчиненій організацією.
Група дискредитувала Україну на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші з Росії. СБУ та ДБР зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним «Буратіно» здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.