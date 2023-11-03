1 листопада у Дубінського проходили обшуки за можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення ухилянтів

Народний депутат України Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Відповідні повідомлення ввечері у п’ятницю, 3 листопада, оприлюднили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань та СБУ.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

«Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі «клієнта» за межі України, народний депутат зберігав у свого екс-помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, народний депутат України, за попередньою змовою з керівником громадської організації, надав своєму знайомому документи, які підтверджують, що він нібито займається волонтерською діяльністю. Це стало підставою для його виїзду за кордон. Хоча цей громадянин не був волонтером, не мав наміру здійснювати волонтерську діяльність та повертатись до України.

Знайомий депутата намагався виїхати з території України до Молдови. За вказівкою народного обранця він мав прибути до м. Кишинів та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

«Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон)», – повідомили у відомстві.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, проте сам Олександр Дубінський ввечері 3 листопада підтвердив, що отримав підозру.

Нагадаємо, зранку у середу, 1 листопада правоохоронці провели низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Тоді повідомлялося, що правоохоронці перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

Пізніше ДБР оприлюднило розмову нардепа Дубінського з ухилянтом щодо виїзду за кордон. Скандальний депутат провів інструктаж для брата своєї цивільної дружини, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому установу