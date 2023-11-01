У Олександра Дубінського знову обшуки

Зранку у середу, 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела видання, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Сам депутат фактично підтвердив обшуки, заявивши у своєму Telegram-каналі про «ручних» співробітників ДБР та звинувативши президента Володимира Зеленського в політичному переслідуванні.

Близько 12:00 прес-служби СБУ та ДБР повідомили, що проводять обшуки у спільників нардепа, який організував схему для ухилянтів. За інформацією слідства, нардеп організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Як розповіли в ДБР, родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів. Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи внесені в систему «Шлях» - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

«Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «Медіаоборона». Сам «родич» пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації», – повідомили в ДБР.

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева. Де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного депутата з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня.

За даним фактом генпрокурор відкрив кримінальне провадження – санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання нардепа, у приміщенні ГО «Медіаоборона», яка клопотала про дозвіл на виїзд для родича Дубінського, її керівника і засновників, а також у інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.

Нагадаємо, що 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.

Колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський потрапив до парламенту після дострокових виборів влітку 2019 року. В березні 2021 року його виключили з партії, а ще раніше – з фракції. Це сталося через порушення статуту та непокору керівництву.

Дубінський потрапив до Реєстру Zрадників, адже систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасла «Слава Україні» нацистським. Окрім цього, він є фігурантом антикорупційних розслідувань.