СБУ обшукала нардепа Олександра Дубінського

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань вранці в четвер, 3 серпня, провела обшуки у народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану. СБУ не називає імені народного депутата, але з повідомлення спецслужби випливає, що йдеться про народного депутата, який раніше входив до правлячої партії «Слуга народу», Олександра Дубінського.

За даними слідства, нардеп поїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Водночас батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря, сказано в повідомленні..

Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.

«Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) і ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб)», – зазначили в СБУ.

У спецслужбі додали, що Дубінському загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що Дубінський під приводом виїзду за кордон для супроводу свого батька на лікування поїхав до своєї дівчини в Барселону.

Нагадаємо, за останні тижні народні депутати від правлячої партії регулярно потрапляють у скандали через поїздки за кордон. Для Юрія Арістова та Андрія Холодова такі поїздки завершилися тим, що вони відмовилися від депутатських повноважень.

Колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський потрапив до парламенту після дострокових виборів влітку 2019 року. В березні 2021 року його виключили з партії, а ще раніше – з фракції. Це сталося через порушення статуту та непокору керівництву.