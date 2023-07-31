Холодов вже пів року не перебуває в Україні

Народний депутат XIX скликання від головуючої партії «Слуга народу» Андрій Холодов, який пів року тому виїхав за кордон, подав заяву до Верховної Ради України на складання депутатського мандату. Про це повідомив у понеділок, 31 липня, голова парламенту Руслан Стефанчук.

Згідно з розслідуванням журналістів «Схем», оприлюдненим 28 липня, Андрій Холодов, який є кумом зрадника України Віктора Медведчука, виїхав за кордон у січні 2023 року. Він фактично припинив свою діяльність у Верховній Раді, не відвідуючи засідання та не голосуючи.

«До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні», – повідомив Руслан Стефанчук.

Заява Андрія Холодова щодо складання мандату

За даними ВР, Андрій Холодов дистанційно відвідував засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови. Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися.

Наразі, за даними журналістів, Холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де має нерухомість. З України нардеп виїхав через пропускний пункт із Румунією.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення кум Медведчука 12 разів виїжджав з України, в тому числі для того, щоб відвідати Кіпр. Тим часом дружина політика, Катерина Шаховська, придбала частку у салоні краси La Salute Sport&Beauty у Відні, де у власності родини є елітний маєток з 2019 року. Шаховська також споріднена з родиною Медведчуків – вона є кумою скандальній дружині зрадника Оксані Марченко.

З нардепом пов'язаний тютюновий скандал – у 2019 році у Холодова, автора законопроекту щодо подорожчання сигарет, знайшли сигаретний бізнес. За цим фактом проти нардепа НАБУ відкрило кримінальне провадження, яке, втім, не повпливало на його депутатську діяльність.