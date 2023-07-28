Андрій Холодов хоча й перебуває за кордоном, та дистанційно бере участь у засіданнях парламентського комітету, до якого входить

Народний депутат від правлячої партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України в січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми», опублікованому ввечері в п’ятницю, 28 липня.

Як з’ясували журналісти, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Того дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України. Журналісти дізналися, що в червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року він перебував на Кіпрі. Саме там журналісти-розслідувачі раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань в сесійній залі (46,75% голосувань). Водночас він дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, підключається за допомогою відеозв’язку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися.

Також журналісти зʼясували, що дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. Цю частку їй за 17,5 тисяч євро готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський.

У документі Катерина Шаховська вказала адресою маєток в елітному районі Відня, який журналісти «Схем» виявили у власності родини ще у 2019 році. До слова, Катерина Шаховська позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою дружини проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко.

До слова, у 2019 році Андрій Холодов був автором законопроекту про подорожчання сигарет. Згодом у нього знайшли сигаретний бізнес. Після появи цієї інформації НАБУ навіть відкривало кримінальне провадження проти Холодова.

Як зазначає «Бабель», 27 липня Офіс президента заблокував виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам на тлі низки скандалів. Співрозмовник журналістів у Офісі президента повідомив, що чиновників, які виїжджали за кордон, перевіряють. Планується доопрацювати законодавство, яке регулює відрядження. Які саме зміни готуються до законодавства – невідомо, однак, як йшлося в публікації, йдеться про заборону виїзду у відпустки. Тобто виїхати дозволять або в разі відрядження, або в разі волонтерської діяльності. Офіційно про таку заборону Офіс президента не повідомляв.

Нагадаємо, також у липні фігурантом скандалу, пов’язаного з виїздом за кордон, став народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов. Він оформив відрядження до Польщі, а сам поїхав відпочивати на Мальдіви. Після появи у ЗМІ публікацій про відпочинок Арістова, він склав депутатські повноваження.