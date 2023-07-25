Сам Юрій Арістов наразі ніяк не прокоментував скандальну інформацію від журналістів

Заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова в середині липня помітили в готелі на Мальдівах. Про це пише «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела.

За даними журналістів, Арістов був у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові. Працівники готелю підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, але сказали, що він уже виселився.

Журналісти зазначаються, що 5-зірковий курорт Waldorf Astoria Maldives розташований «серед білих пісків та кришталево блакитних вод» на найбільшому острові Мальдів. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Арістов на дзвінок журналістів не відповів, але їм перетелефонувала його прес-секретарка. Вона не відповіла, де перебуває нардеп, та попросила надіслати журналістський запит.

«Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви», – пишуть журналісти.

Водночас дружина Арістова заявила, що депутат був у Вільнюса, а також що в неї із ним окремі життя. Арістов раніше очолював бюджетний комітет парламенту, та потім став заступником голови оборонного.

«Українська правда» нагадує, що у 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу». Він є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти вже писали про любов нардепа до екзотичних островів. Зокрема, 2022 року під час зимових канікул Верховної Ради Арістов полетів на острів Занзібар у Африці. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тис. грн.

Зазначимо, що на розслідування журналістів вже відреагували в політичній партії «Слуга народу». Зокрема, голова фракції «Слуга народу»Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції нардепа Арістова.

За його словами, у разі підтвердження інформації вимагатимуть негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату нардепа.